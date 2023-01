Bernardo Silva ouvre la porte à un départ de Manchester City

Souvent cité sur les tablettes du PSG l’été dernier, Bernardo Silva s’est exprimé sur son avenir.

Comme lors de chaque mercato, le Paris Saint-Germain est souvent cité dans de nombreuses rumeurs et intérêts de joueurs partout dans le monde. À l’été 2022, le nom de Bernardo Silva revenait avec insistance du côté des Rouge & Bleu, lui a qui a déjà joué au côté d’un certain… Kylian Mbappé à l’AS Monaco. Devenu un élément absolument central du système de Pep Guardiola, il reste l’un des meilleurs au monde à son poste et effectue encore une belle saison. Mais l’international portugais pourrait rapidement aller voir ailleurs…

“Partir vers un nouveau projet”

Dans les colonnes du journal portugais, Record, le milieu de terrain des Cityzens s’est exprimé sur son avenir et ses envies potentielles d’aller voir ailleurs pour découvrir « un nouveau projet ». Il explique que aussi qu’il aimerait rejouer aussi un jour pour Benfica, son club formateur.

« J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet […] En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l’âge de 32 ans au plus. Qu’est-ce que je pense aujourd’hui ? Cela dépend de ce qui se passera l’été prochain. Je ne vais pas mentir : ce n’est pas quelque chose auquel je ne pense pas. J’y pense chaque année. Cela a toujours été un objectif »

De quoi relancer les rumeurs sur Bernardo Silva, lui qui était aussi sur les tablettes du FC Barcelone, qui cherche à renforcer son entre-jeu.