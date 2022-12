Lionel Messi est l’auteur d’un début de saison bluffant sur le plan comptable avec le PSG (12 et 14 passes décisives). La victoire de l’Argentine et les performances de l’attaquant (7 buts et 3 passes décisives) lors du Mondial ont renforcé l’idée des dirigeants parisiens à prolonger sa star. Selon les informations du Parisien, le PSG souhaite renouveler le contrat de l’Argentin d’un an supplémentaire.

Un accord de principe entre les deux parties

Un accord verbal a été trouvé entre le PSG et Lionel Messi pour une prolongation de contrat. Selon Fabrizio Romano, il n’y a pas encore de durée fixée pour la prolongation mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos y travaillent. On parlerait d’une année supplémentaire plus une année facultative. Trois jours seulement après la finale de Coupe du monde remportée par La Pulga, Le Parisien annonce donc un accord de principe entre le joueur et la direction parisienne. Lionel Messi devrait donc être un joueur du PSG lors de la saison 2022/2023. Cette décision n’a pas été prise il y a quelques heures puisque les négociations ont débuté il y a trois mois entre le club et le père du joueur, Jorge Messi. C’est pendant la Coupe du monde, début décembre, que les deux parties sont tombées d’accord. C’est pour le moment juste un accord verbal mais tout devrait être scellé une fois le retour du joueur à l’entraînement. C’est aussi à ce moment-là que la durée et le montant du contrat seront fixés, peut-on lire dans Le Parisien.

Le PSG a toujours eu une longueur d’avance sur ses concurrents

Selon le journal, le PSG à une longueur d’avance sur l’Inter Miami et le FC Barcelone, deux clubs qui ont la prétention de faire venir ou revenir le joueur. Cette longueur d’avance s’explique par deux facteurs, explique Le Parisien. Tout d’abord parce que le joueur peut rester au top niveau européen avec le club de la capitale et avoir l’opportunité de remporter une cinquième Ligue des Champions. Mais aussi parce que sa famille est heureuse au sein de la capitale française. Pour rappel, « Leo Messi n’a jamais accepté la proposition de l’Inter Miami ni négocié avec Barcelone », rapporte Fabrizio Romano. Selon Sport, l’offre du PSG est la seule que l’Argentin ait reçue puisque le Barça n’a procédé à aucune démarche de son côté. De plus, le nouveau contrat du joueur devrait porter sur une saison supplémentaire plus une autre année en option rapporte le média espagnol.

Autre source d’information qui confirme la tendance du moment, selon le journaliste de TyC Sports Gaston Edul, il n’y a pas encore eu de discussions sur la durée du contrat ni de chiffres entre le PSG et Messi, mais la volonté du joueur est bel et bien de prolonger à Paris. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos voudraient conclure ce dossier le plus vite possible. Si tout se passe bien, le joueur argentin sera lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024.