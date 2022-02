Dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, le PSG s’apprête à affronter Nantes ce soir (21h, Canal Plus Décalé). Le club de la capitale aura l’occasion de creuser l’écart au classement et de conforter encore plus sa première place. Pour Nantes, 10e de Ligue 1 et à deux points de la sixième place, ce match est une occasion d’aller chercher une place européenne. Lors de cette rencontre, Neymar Jr devrait être titularisé, trois mois après sa blessure à la cheville.

Cette titularisation est spéciale pour le Brésilien puisqu’elle va marquer sa première apparition à la Beaujoire. En effet, depuis son arrivée au PSG en 2017, l’attaquant n’avait jamais jouer dans ce stade. La faute à plusieurs blessures intervenues au mauvais moment à chaque fois. Le 14 janvier 2018, des douleurs aux côtes ont empêché le joueur de faire le déplacement. Plus d’un an après, en avril 2019, c’est la fracture d’un métatarse qui annule tout espoir de le voir à la Beaujoire. Puis en février 2020 et en 2021, une contusion thoracique et une douleur aux adducteurs privent la star brésilienne d’un aller-retour en Loire-Atlantique. Neymar a donc choisi l’année 2022 pour rendre visite aux Nantais.