L’actuel joueur de Nantes, Roli Pereira de Sa, aura sûrement une chance de jouer contre le PSG ce soir, son ancien club. Arrivé dans le club de la capitale à l’âge de 14 ans, Roli Pereira de Sa était promis à un bel avenir mais il a dû attendre ses 24 ans pour jouer son premier match en Ligue 1. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, le milieu de terrain explique cette éclosion tardive.

« Des erreurs de jeunesse et des mauvais choix », voilà comment Pereira de Sa justifie son début de carrière difficile. Mike Maignan, Ferland Mendy, Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Kingsley Coman ou encore Moussa Dembélé sont de sa génération. Et le milieu de terrain faisait partie des joueurs les plus prometteurs de l’effectif. Celui qui a grandi au Val-Fourré à Mantes avait signé pro au PSG dès 2015. Depuis, il n’avait jamais eu l’occasion de jouer en professionnel. « Le PSG ne me faisait plus trop confiance et j’ai pris des risques. Mon prêt au Paris FC (2016) a bien fonctionné mais à Tours, pas du tout », explique t-il. Avec le PSG, la sauce n’a pas pris à cause de son entourage : « Mon entourage a un peu joué sur le début de ma carrière. Tu joues au PSG, tout le monde te dit que tu es le plus fort et tu te crois arrivé », raconte Pereira de Sa. Mais c’est également aussi un manque de maturité de sa part : « C’était aussi a moi de faire attention », enchéri le joueur.

En 2017, il signe finalement à Nantes pour quatre ans mais se retrouve en N3, « encore plus bas qu’au PSG ». Mais l’arrivée d’Antoine Kambouaré il y a un an change tout puisque l’ancien entraîneur des Rouge & Bleu lui donne sa chance avec l’équipe première. « Sa progression est fulgurante (…) c’est un super gamin, j’ai eu envie de lui donner sa chance », dit Kambouaré dans Le Parisien. Cette évolution s’explique par un changement d’hygiène. « Il n’y a pas de mystère. Quand on est bien dans sa tête, on dort mieux, on est plus serein et au niveau du corps ça suit », constate Pereira de Sa. S’il a exulté devant PSG-Real Madrid, Pereira de Sa « reste un Titi Parisien ». Il explique également au Parisien qu’à part avec Kingsley Coman et Moussa Dembélé, il n’a plus aucun contact de l’époque du PSG. Avant le match de ce soir entre Nantes et le PSG, le joueur veut « montrer à tout le monde que le produit n’était pas si mal finalement ».