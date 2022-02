Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de la Beaujoire pour y affronter Nantes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle on devrait voir pour la 8e fois de la saison la MNM en action. Eric Rabesandratana a hâte de voir ça.

« Neymar est annoncé titulaire contre Nantes. C’est un peu logique parce qu’il doit retrouver du rythme. Il a bien travaillé pour revenir pour le 15 février et le match contre le Real. […]Il semblait dégager un petit peu de fraîcheur physique. […]Aujourd’hui, il va pouvoir certainement jouer 90 minutes. C’est bien pour retrouver du rythme et pour créer des automatismes, souligne l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. On rappelle que le trio Mbappé, Messi, Neymar n’a joué que sept fois ensemble. Ce n’est pas assez pour avoir autant d’automatismes et de créer des habitudes de jouer ensemble, des enchaînements des choses comme ça. Voilà, ça va être bien de le revoir sur le terrain avec les deux à côté de lui.«