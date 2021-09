Antonetti (FC Metz) : « On se mesure à ce qui se fait de mieux au monde »

Après sa victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-1) ce dimanche soir, le PSG retrouvera dès ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport) la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, le FC Metz. En grande difficulté depuis le début de la saison avec aucune victoire en championnat (3 nuls et 3 défaites), les Grenats restent sur un lourd revers dans le derby face au RC Strasbourg (0-3). Et à deux jours de la réception du PSG au Stade Saint-Symphorien, l’entraîneur messin – Frédéric Antonetti – était présent en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Républicain lorrain. Extraits choisis.

Le point sur les blessés

Antonetti : « Pour Kévin N’Doram, il faudra attendre le 17 octobre. On a des petits bobos encore, Thomas Delaine, Matthieu Udol et Sofiane Alakouch. On verra demain. Thomas Delaine a pris un coup sur le pied et il a mal quand il frappe. Ça ne s’atténue pas. Je pense que pour Matthieu et Sofiane, ça ira. »

Ce qu’il craint le plus face au PSG

Antonetti : « Je ne crains pas grand-chose. Paris est une grosse cylindrée, un grand d’Europe. Je le dis souvent : tant qu’on joue contre le Paris Saint-Germain, c’est bon signe. Même si on est en difficulté aujourd’hui. »

Le match face au PSG

Antonetti : « On reçoit le Paris Saint-Germain, c’est une bonne chose. On le reçoit dans une période difficile, ça fait partie du jeu. Pour moi, c’est un match comme un autre. J’aime le football, ce qui se passe sur le terrain et tout ce qui se passe autour, ça ne m’intéresse pas. »

Une motivation supplémentaire d’affronter le PSG ?

Antonetti : « On se mesure à ce qui se fait de mieux au monde. Pas en France, au monde ! C’est beau, hein ? Vous avez, en face de vous, des joueurs qui sont peut-être des futurs Ballon d’Or, qui ont gagné la Coupe d’Europe… On est en première division pour jouer ce genre de match. »