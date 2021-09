Eliminée prématurément par la Suisse en huitième de finale (3-3), l’Equipe de France a beaucoup fait parler d’elle après son Euro 2020 raté. Décevants, les Bleus ont cristallisé les débats autour de l’ambiance et la présumée mauvaise entante entre certains joueurs. En effet plusieurs conflits auraient éclaté sur le terrain comme en tribune lors de la déconvenue face à la Suisse qui aura décidément laissé des traces.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et malgré un retour à la compétition compliqué pour les hommes de Deschamps, les Champions du Monde nous ont laissé sur une prestation aboutie contre la Finlande (2-0).

Mais alors que les Bleus semblent avoir tourné la page, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé a tenu à sortir de silence et répondre aux rumeurs la concernant.

Accusée par Baptiste Deprez (journaliste pour Le Figaro) d’avoir divulgué à la presse des informations compromettantes sur l’Equipe de France, la mère de l’attaquant du PSG a décidé de réagir à ces rumeurs sur Twitter.

« Faux secrets et vraie tromperie/. Maintenant que je suis dans le ‘milieu’ depuis quelque temps, je crois connaître un peu les codes et les règles. Mais je ne me ferai jamais à la malhonnêteté ni à la malveillance. Prétendre que j’aurais organisé des réunions secrètes avec des journalistes à des fins plus ou moins complotistes est un non-sens total. Parce que je sais que si je veux garder un secret, j’évite de le partager avec des professionnels des médias. Si cet extrait mensonger et grossier réussissait malgré tout à tromper son monde, puisse l’auteur accepter l’idée de reverser une partie de ses gains à la Fondation Premier de Cordée dont Kylian est l’un des parrains. Promis, on ne garderait pas l’initiative secrète. Fayza, avec un y. Cordialement« .

Le ton est donné du côté du clan Mbappé. En espérant que cette mise au clair clôturera pour de bon la mésaventure des Bleus à l’Euro.