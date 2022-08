Appadoo : « Ils n’ont pas besoin de trois renforts selon moi »

Hier en conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué que les derniers jours du mercato du PSG devraient être agités. Plusieurs joueurs devraient partir (Herrera, Gueye, Icardi, Paredes, Navas) alors que l’entraîneur parisien attendrait encore trois recrues, expliquant que certains joueurs « attendent pour nous rejoindre. » Pour Dave Appadoo, les Rouge & Bleu n’ont pas besoin de trois renforts supplémentaires.

« Je veux bien entendre l’argument du défenseur central »

« Ils n’ont pas besoin de trois renforts selon moi. Je veux bien entendre l’argument du défenseur central avec la défense à trois et qu’il va falloir manager Sergio Ramos. Effectivement un de plus ce serait pas mal, assure le journaliste dans l’Equipe du Soir. Fabian Ruiz au milieu, éventuellement parce que c’est un profil qu’ils n’ont pas tout à fait, surtout avec le départ probable de Gueye. Mais par contre en attaque, déjà on a un souci. C’est que l’on est déjà en train de se dire comment faire tourner ces trois-là en sachant qu’il y a des gros matches. Faire venir des gens qui sont trop forts pour être remplaçant mais pas assez fort pour être titulaire, je ne vois pas l’intérêt.«