Galtier : « Il y a une réelle envie de faire une grosse saison et de donner du plaisir »

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Monaco dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Deux avant ce premier choc de la saison, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien s’est confié sur la rencontre contre les Monégasques, le tirage au sort de la Ligue des Champions et le calendrier qui va s’accélérer à partir du mois de septembre (7 matches en 21 jours).

Tirage au sort de la Ligue des Champions

« La Juve est un très grand club européen, ancien vainqueur et finaliste il n’y a pas si longtemps. Je ne peux pas vous répondre sur l’état de forme actuelle de la Juve, je suis concentré sur mon équipe et le tirage n’a eu lieu qu’hier soir. Il y a trois anciens Parisiens à la Juve avec Rabiot, Angel Di Maria et Moise Kean. Ils ont aussi Milik, un attaquant que l’on connaît bien en Ligue 1. Concernant l’état de forme de l’équipe, la Champions League permet aux équipes de changer de visage.«

Les pistes italiennes (arrivée et départ) du mercato

« Paredes est aujourd’hui un joueur du PSG, je sais qu’il y a beaucoup d’échanges avec la Juve, on verra d’ici la fin du mercato. Mais il est un joueur du PSG pour l’instant. Navas aussi. Il sera dans le groupe contre Monaco. Concernant Skriniar, je n’ai aucun commentaire à faire.«

Renato Sanches, remplaçant de Vitinha suspendu ?

« Je ferai mon choix demain pour remplacer Vitinha. Outre Renato Sanches, il y a Danilo et Paredes. Le transfert de Renato a été long, il a eu une préparation tronquée. Sa charge de travail a été inférieure à ce que l’on a pu faire de notre côté. Il me semble relâché, bien intégré. Il a retrouvé ici des gens avec qui il a l’habitude de travailler. Sa fragilité musculaire ? À partir du moment où il est en confiance, cela va générer moins de stress et de blessure. L’intégration de Renato se passe très bien, il connaît la France depuis trois ou quatre saisons. Est-il du même registre que Vitinha ? Je pense que la paire avec Verratti peut être très intéressante. Il y aura d’autres paires et parfois des triplettes. »

Le turnover

« Je vais faire en sorte de ne pas attendre que les joueurs soient fatigués. On va jouer tous les trois jours. J’ai un effectif de qualité et je vais évidemment m’appuyer sur cet effectif. Il est indispensable que des joueurs sortent en cours de match ou que d’autres les commencent pour garder de la lucidité. Sur le match de Monaco, il faudra injecter du sang frais plus tôt que ce qui a été fait auparavant.«

Une pression supplémentaire au Parc des Princes ?

« Le match « moins abouti » contre Montpellier ? Par rapport au match de Montpellier, ce n’est pas lié au Parc. Au Parc, les équipes viennent avec des blocs plus bas, plus difficiles à contourner. Il n’y a pas d’appréhension chez mes joueurs. Il y a une réelle envie de faire une grosse saison et de donner du plaisir.«

Le niveau du groupe de Champions League

« C’est difficile de parler de niveau, les championnats viennent de commencer, on n’a pas vu beaucoup de matches. Au Benfica, c’est un stade propice à la folie, où il peut se passer beaucoup de choses. Il y a des groupes beaucoup plus difficiles, mais c’est une compétition qui transcende les équipes, et ce serait réducteur de dire que le PSG est favori de ce groupe.«

La fin du mercato

« C’est toute la problématique du mercato. Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour nous rejoindre. On a identifié les postes sur lesquels on doit se renforcer. Est-ce que ça sera fait ? Je ne sais pas. Mais les joueurs qui rejoignent le PSG sont des grands joueurs et s’adaptent rapidement.«

Neymar

« Neymar fait un début de saison extraordinaire, à la fois buteur et passeur. Le record de passes décisives en France est de 18. Est-ce un objectif pour lui? Je ne sais pas. Mais c’est un joueur très altruiste.«