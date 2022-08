Donnarumma : « S’ils veulent, moi je peux tirer le penalty »

Le PSG réalise un début de saison exceptionnel. En quatre matches et quatre victoires, les joueurs de Christophe Galtier ont marqué 21 buts pour 3 encaissés. Ils ont remporté le Trophée des Champions et pointe en tête de la Ligue 1. Mais une incompréhension entre Kylian Mbappé et Neymar au moment de tirer un penalty contre Montpellier a pollué toute une semaine du début de saison parisienne. Dans une interview accordée à Prime Video, dont l’intégralité sera diffusée dimanche à 19 heures, Gianluigi Donnarumma a ironisé sur ce « penaltygate. »

« Il n’y a aucun problème«

« Je l’ai dit à Kylian et Ney, s’ils veulent, moi je peux tirer le penalty. Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes. Il n’y a aucun problème. Ça s’est vu lors du dernier match contre Lille. L’équipe est unie, elle avance et s’aide toujours. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L’important était de tirer cela au clair et d’être unis. D’avancer ensemble vers le même objectif. C’est le plus important.«