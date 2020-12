Cet après-midi (18 heures, BeIN Sports 1), le PSG Handball débute son Final Four de l’édition 2019-2020 de la Ligue des Champions EHF. Un adversaire coriace pour les Parisiens, le Barça a le record de victoires en Ligue des champions (9), et surtout il est invaincu cette saison en coupe d’Europe comme en championnat d’Espagne (61 victoires de suite toutes compétitions confondues depuis septembre 2019). Lors des six confrontations contre les Catalans, le PSG ne l’a emporté qu’une fois. L’an dernier, Paris avait perdu deux fois (36-32 et 35-32). Pour cette rencontre le PSG Handball doit se passer de Luc Steins, touché par le Coronavirus. Mais ce ne sera pas la seule absence pour les Rouge & Bleu ce lundi. En effet, Henrik Toft Hansen a lui aussi été testé positif à la Covid-19 et ne pourra pas prétendre à une place dans le groupe parisien pour affronter les Catalans. Un coup dur pour les Parisiens. Le PSG fait d’ailleurs savoir qu’aucun joueur n’a été testé positifs.

Le groupe du PSG pour le match contre Barcelone

1 – Vincent Gérard

9 – Adama Keita

10 – Dainis Kristopans

11 – Benoit Kounkoud

12 – Yann Genty

14 – Ferran Sole Sala

18 – Nedim Remili

20 – Mathieu Grebille

21 – Kamil Syprzak

22 – Luka Karabatic

23 – Viran Morros

24 – Mikkel Hansen

71 – Elohim Prandi

99 – Dylan Nahi