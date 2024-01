Arnau Tenas a remplacé au pied levé Gianluigi Donnarumma durant trois matches. L’Espagnol a été performant. Le portier du PSG est nommé pour le titre de la pépite du mois de décembre en Ligue 1.

Arrivé libre de tout contrat cet été au PSG en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas est entre le poste de numéro 2 et numéro 3 au sein du club de la capitale, en fonction de l’état de santé de Keylor Navas. Le gardien espagnol (22 ans) a fait ses débuts en professionnel contre Le Havre le 3 décembre dernier. Il a remplacé Gianluigi Donnarumma, expulsé dans les dix premières minutes contre les Havrais en raison d’une sortie de sa surface non maitrisée. Lors de cette rencontre, Tenas avait offert un récital dans ses buts, réalisant pas moins de six parades, dont plusieurs très spectaculaires qui avaient permis au PSG de repartir de Normandie avec un clean-sheet.

Trois matches joués avec le PSG

Avec l’expulsion de Gianluigi Donnarumma, il a joué trois rencontres de Ligue 1 avec le PSG. Le Havre donc, Nantes (2-1) et Lille (1-1). Lors de ces trois matches, il a été très performant et a prouvé qu’il avait sa place au PSG et qu’il pouvait répondre présent lorsque Luis Enrique fait appel à lui. Sur son compte X (ex-Twitter), la Ligue 1 invite ses followers à voter pour la pépite du mois de décembre. Et parmi les trois finalistes, figure le gardien du PSG. Il est en concurrence avec Mahamadou Nagida, arrière gauche du Stade Rennais et Dilane Bakwa, ailier du Racing Club de Strasbourg. Pour voter pour Arnau Tenas, c’est par ici. Touché à l’épaule depuis le match contre Lille (17 décembre), il ne devrait pas jouer son quatrième match avec les Rouge & Bleu demain contre l’US Revel, en 32es de finale de Coupe de France.