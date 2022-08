Le PSG est lancé dans une opération dégraissage des plus ardues. En effet, malgré la liste conséquente de joueurs jugés indésirables, peu, voir aucun, ne trouvent preneurs. Néanmoins, certains profils continuent à plaire sur le marché. C’est notamment le cas des jeunes pousses parisiennes à l’image d’Arnaud Kalimuendo.

L’attaquant de 20 ans sort de deux saisons très concluantes sous la tunique du RC Lens : 65 matches pour 21 buts inscrits. Fort de cette expérience accumulée au sein de l’élite hexagonale, le natif de Suresnes est revenu dans son club formateur cet été avec l’envie d’y faire sa place. Cependant, même si Christophe Galtier appréciait apparemment ses qualités, c’était sans compter sur Luis Campos. En effet, le décideur portugais avait plutôt dans l’idée de vendre un joueur plutôt bancable sur le marché.

Kalimuendo attendu à Rennes ce jeudi ?

Et ce jour, plusieurs sources concordantes viennent nous apprendre que Luis Campos aurait finalement eu gain de cause. Ainsi, Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, nous indique qu’Arnaud Kalimuendo devrait rallier le Stade Rennais dans les toutes prochaines heures. Un accord aux alentours des 25 millions d’euros aurait été conclu, plus un pourcentage sur une éventuelle revente. Des chiffres confirmés par RMC Sports. Une information également corroborée par Le Parisien dans la foulée. Selon cette source, Arnaud Kalimuendo serait même attendu en terre bretonne ce jeudi pour y effectuer sa visite médicale. De son côté, Fabrizio Romano s’est, à son tour, penché sur ce dossier. Le spécialiste mercato confirme ainsi le transfert d’Arnaud Kalimuendo direction le Stade Rennais avec, en prime, une petite précision : la totalité de la somme récoltée lors de cette transaction pourrait être investie pour faire venir Fabian Ruiz. Pour rappel, le milieu de terrain ibère, annoncé proche du PSG, est estimé à 25 millions d’euros par le Napoli.