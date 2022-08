Après les recrutements de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et la probable arrivée de Renato Sanches, le PSG souhaite désormais se concentrer sur son opération dégraissage. Ainsi, plusieurs joueurs ont été jugés transférables jusqu’à la fermeture du mercato le 1er septembre prochain. Les départs de Thilo Kehrer, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi sont fortement espérés lors du mois d’août. Concernant Arnaud Kalimuendo, son cas est plus complexe.

Leeds United en avance sur le dossier

Auteur d’une très belle préparation d’avant-saison avec le PSG, l’attaquant de 20 ans revient de deux exercices réussis en prêt du côté du RC Lens (21 buts en 65 matches) et pourrait se montrer utile dans la l’effectif parisien. De plus, le nouveau coach du PSG – Christophe Galtier – apprécie énormément le Titi. Mais l’avenir du natif de Suresnes – sous contrat jusqu’en juin 2024 – pourrait tout de même s’écrire loin de son club formateur. En effet, comme le rapporte le journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, Luis Campos serait plutôt favorable à une vente de l’international U20 français. Face aux difficultés à vendre certains indésirables à l’image de Mauro Icardi, le nouveau conseiller football des Rouge & Bleu souhaiterait profiter de la belle valeur marchande d’Arnaud Kalimuendo pour réaliser une belle vente et amasser quelques liquidités. Déjà annoncé comme prétendant pour s’attacher les services du joueur, Leeds United semble en avance sur ce dossier. En effet, toujours selon la même source, l’attaquant parisien a de forte possibilité de rejoindre la formation de Premier League.

Pour rappel, selon certains médias, la valeur du joueur est estimée entre 20M€ et 25M€. Outre le club anglais, l’OGC Nice, le Stade Rennais ainsi que certains clubs italiens avaient déjà fait part de leur intérêt pour l’attaquant du PSG.