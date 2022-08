Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG de Christophe Galtier a parfaitement lancé sa saison avec deux succès fleuves en deux matches. Le premier, face au FC Nantes (4-0) et le second face au Clermont Foot (0-5). Deux échéances qui n’ont nullement vu briller Mauro Icardi, inexistant comme à son habitude. Face aux Clermontois, l’Argentin avait même été écarté du groupe par son coach.

Monza écarte l’option Icardi

Un véritable chemin de croix qui n’en finit plus de se prolonger pour le numéro 9. C’est simple, depuis presque deux ans, l’ancien interiste se trouve en totale perdition. Aujourd’hui, la direction rouge et bleu ne compte plus du tout sur ses services. La problématique étant désormais de lui dénicher un point de chute, ce qui s’annonce délicat étant donné son niveau actuel et ses émoluments. Monza, promu en Serie A, avait bien été annoncé sur ses traces, mais même cette piste semble aujourd’hui être tombée à l’eau. Sous l’égide de Silvio Berlusconi, l’écurie italienne aimerait afficher des ambitions assez élevées et recruter un attaquant qui a su performer autant en Serie A, aurait été un sacré coup. Néanmoins, face à la difficulté d’une telle transaction, les décideurs de Monza auraient finalement jeté leur dévolu sur un tout autre profil. Ainsi, selon Gianluca Di Marzio, cet autre attaquant se nomme finalement Andrea Petagna (SSC Napoli). Si Mauro Icardi plie bagages cet été, ce qui parait désormais peu probable, il faudra donc lui trouver un tout autre prétendant…