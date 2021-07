Hier le journal sportif madrilène Marca parlait de Kylian Mbappé, son principal concurrent AS prend le relais aujourd’hui pour attirer les attentions. Le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 est à la Une avec ce titre : “Mbappé espère un geste“.

“L’environnement du joueur du PSG aspire à ce que le Real Madrid fasse un “sprint final” dans les deux prochaines semaines, qu’il presse pour sa vente cet été”, peut-on lire dans le journal AS. Kylian Mbappé est actuellement en vacances pour une dizaine de jours, et son clan aimerait donc selon AS que les Merengue passent à l’action avant le premier match officiel de la saison, le Trophée des champions à Tel-Aviv face à Lille le 1er août. Car après cette rencontre, la messe sera dite, l’attaquant de 22 ans (estimé 150M€ par AS) fera la saison à Paris. Aujourd’hui, le Real Madrid resterait sur sa position : neutre, avec la volonté de ne pas heurter l’économiquement puissant PSG et son actionnaire principal qui affiche clairement un “Pas à vendre”. Y aller en force n’a pas réussi au FC Barcelone, on l’a bien compris à Madrid. D’autant plus que si ce n’est pas pour cet été, ce sera en 2022, année d’échéance du contrat de Kylian Mbappé. Dans un an pas de transfert à payer et la possibilité de donner une prime à la signature au joueur de 20 ou 30 millions d’euros, explique le journal sportif. “Mais il est désormais clair que Mbappé ne fait pas prévaloir la question économique. Sinon, il aurait accepté la dernière offre de Leonardo : un salaire de 37 millions d’euros net par an. A Madrid, il ne dépassera pas les 25M€/an“, écrit Marco Ruiz.