Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 16 juillet 2021 : Les rumeurs pour une arrivée de Théo Hernandez et un départ de Layvin Kurzawa sont les thèmes du jour.

L’Équipe revient sur “les rêves d’Angleterre” de Layvin Kurzawa qui n’est pas très emballé par un transfert à Galatasaray et ce même si les “dirigeants des deux équipes se sont rapprochés” motivés par une volonté complémentaire (recruter l’ancien Monégasque pour Galatasaray, s’en séparer pour Paris). Si le PSG ne “s’opposerait pas à un départ vers la Premier League, il n’a encore reçu aucune offre ni même approche”. Quoi qu’il en soit Layvin Kurzawa n’est pas pressé contrairement au club turc pour qui la Champions League commence la semaine prochaine face au PSV. Le latéral gauche constate qu’il a plus d’un mois de mercato encore pour se trouver un projet plus séduisant.

En signant Gianluigi Donnarumma, le PSG a profité d’une formidable opportunité de marché. Mais il s’est aussi créé un “inévitable problème de management”, insiste L’Equipe qui prend l’avis d’experts. L’idée serait plutôt de “définir des périmètres, une compétition pour l’un, une compétition pour l’autre, comme cela avait par exemple été le cas au Real Madrid avec Navas (C1) et Thibaut Courtois (Liga).” L’ex agent d’Alphonse Areola, Franck Belhassen, a ce commentaire : “C’est très tendance dans les plus grands clubs européens. Mais faire ça, c’est entrer dans une nouvelle mentalité. […] C’est une situation qui peut causer pas mal de bordel.”

Le Parisien révèle dans son édition du jour la “tentation Hernandez” au poste de latéral gauche. Nous vous avons partagé une partie de cet article ce jeudi sur Canal-Supporters (ICI). Leonardo s’intéresse à Theo “depuis le début de l’année 2021 et lui a déjà fait plusieurs propositions salariales”, rapporte le quotidien francilien. Nous pouvons ajouter que selon le journal, le joueur de l’AC Milan “rêve de rejoindre son frère Lucas chez les Bleus. Mais, il doit faire face à une forte concurrence à son poste avec son frère, Lucas Digne, Ferland Mendy, voire Benjamin Mendy.” En effet, signer au PSG “lui permettrait d’obtenir une meilleure visibilité.” Après Achraf Hakimi, une potentielle arrivée du joueur français représenterait “un coup double” pour les Rouge & Bleu.