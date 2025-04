ASSE / PSG – Les supporters du PSG interdit de déplacement

Samedi soir (19 heures, DAZN), le PSG retrouve les terrains avec le déplacement à Saint-Étienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Il ne pourra pas compter sur ses supporters.

15 jours après sa victoire lors du Classico (3-1), le PSG va retrouver les terrains avec un déplacement au stade Geoffroy-Guichard pour y défier l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Cette rencontre pourrait permettre au club de la capitale de s’offrir le titre de champion de France en cas de victoire, d’une défaite de Marseille contre Reims et d’un nul entre Nice et Monaco.

La préfecture estime que la rencontre est susceptible de générer des troubles à l’ordre public

Contre le dix-septième de la Ligue 1, le PSG ne pourra malheureusement pas compter sur ses supporters. En effet, un arrêté de la préfecture de la Loire a interdit le déplacement des supporters parisiens au stade Geoffroy-Guichard samedi soir. La préfecture estime que la rencontre est susceptible de générer des troubles à l’ordre public. Elle évoque également un antagonisme ancien et durable entre les supporters des deux clubs, énumérant plusieurs incidents remontant jusqu’à janvier 2015.