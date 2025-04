Président du PSG depuis juin 2011, Nasser al-Khelaïfi va entrer dans l’histoire du PSG ce mardi. Il va en effet battre le record de longévité d’un président à la tête du club de la capitale.

Le PSG a changé de dimension en juin 2011 quand le club de la capitale a été racheté par QSI. Presque quatorze ans après, de très nombreuses stars ont porté le maillot des Rouge & Bleu et le club de la capitale a remporté de très nombreux trophées. Depuis son rachat, un homme est à la tête du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Inconnu à son arrivée, il est devenu l’un des présidents les plus écoutés du football européen.

A voir aussi : Al-Khelaïfi : « Nous avons la base pour construire une grande équipe »

4890 jours à la tête du PSG

En ce mardi, il va entrer un peu plus dans l’histoire du PSG. En effet, comme le rapporte Le Parisien et Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, Nasser al-Khelaïfi va battre le record de longévité d’un président à la tête du PSG avec 13 ans, 4 mois et 22 jours (4890 jours). Il va dépasser le mythique Francis Borelli, qui a présidé le club de la capitale de 1978 à 1991. Michel Denisot (1991-1996, 6 ans, 11 mois et 11 jours, soit 2537 jours) est sur la troisième marche du podium. Laurent Perpère (1998-2003, 4 ans, cinq mois et 14 jours, soit 1626 jours) et Daniel Hechter (1974-1978, 3 ans, 6 mois et 27 jours, soit 1307 jours) complètent le top 5. Dans son histoire, le PSG a connu 17 présidents. Celui qui aura tenu le moins de jours à la tête des Rouge & Bleu, Simon Tahar avec 34 jours en 2008.