Un joueur du PSG titulaire dans le bouillant Brésil / Argentine ?

La trêve internationale touche à sa fin et les internationaux du PSG sont encore mobilisés. En effet, en Amérique du Sud, un Brésil – Argentine on ne peut plus bouillant se joue cette nuit (1h00 sur L’Equipe TV).

Le PSG est sur le point de retrouver ses joueurs à l’entraînement après la trêve internationale. Avant cela, l’Amérique du Sud nous offre un choc entre le Brésil et l’Argentine cette nuit. Une rencontre au contexte on ne peut plus tendu avec les récentes déclarations de Raphinha : « Il faut les tabasser ! Sans hésiter. Sur le terrain et en dehors s’il le faut. Je vais tout mettre, qu’ils aillent se faire foutre« . Au cours de cet entretien accordé au podcast de la légende Romario, le joueur du FC Barcelone a fait savoir par ailleurs qu’il en voulait toujours à Nicolas Otamendi, qui lui avait asséné un coup de coude en novembre 2021 lors d’une rencontre comptant pour les qualifications au Mondial 2022, non sanctionné par l’arbitre. Pour le 112e superclasico, le PSG verra son capitaine mobilisé. En effet, les compositions probables annoncent Marquinhos en tant que titulaire pour le Brésil. Ce dernier devrait être accompagné par Murillo, défenseur central de Nottingham Forest. Ce qui pousse donc Lucas Beraldo sur le banc.