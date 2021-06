Au PSG Digne n’a “pas eu d’atomes crochus avec” Laurent Blanc

Si Lucas Digne (27 ans, 37 sélections) n’a pas laissé un souvenir impérissable au PSG de 2013 à 2015 (vente en 2016 au Barça après un prêt à la Roma), le latéral gauche d’Everton s’est installé dans le groupe France. Interrogé sur les entraîneurs qui l’ont marqué dans sa carrière par L’Equipe, le Bleu ne cite jamais Laurent Blanc. Ce que remarque l’intervieweur, Vincent Garcia. “Ses entraînements étaient entre guillemets classiques. Après, humainement, je n’ai pas eu d’atomes crochus avec lui et voilà, c’est comme ça”, répond Lucas Digne au sujet de Laurent Blanc. “Au PSG, j’étais plus proche de Jean-Louis Gasset, qui parlait beaucoup avec les joueurs. C’était un mode de fonctionnement. Laurent Blanc, c’était plus l’œil. Il échangeait un peu moins et c’était comme ça avec tout le monde, pas uniquement avec moi.”