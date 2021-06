On le sait, le mercato estival du PSG s’annonce intense, à la hauteur des ambitions du club et de son actionnaire. Et il commence fort. Libres contractuellement le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (30 ans) et le portier Gigio Donnarumma (22 ans) doivent signer rapidement. Pour le joueur de couloir droit Achraf Hakimi (22 ans), l’opération pourrait se faire d’ici le 30 juin, date à laquelle l’Inter Milan doit avoir renfloué ses caisses. Le journal sportif Tuttosport parle en ces termes du dossier Achraf Hakimi : “La vente de Hakimi semble la plus probable à terme, aussi parce qu’une offre est arrivée : 60 millions d’euros de la part du PSG, mais trop peu pour le moment pour convaincre l’Inter, en attendant des possibles et prévisibles relances. Marotta et Ausilio ne voudraient pas moins de 80M€.” Selon les informations de Sky Sport, les négociations entre l’Inter et le PSG sont au point mort depuis quelques jours. Le motif ? L’Inter attend une nouvelle offre à la hauteur de 80M€, confirme le média sportif.