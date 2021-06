Formiga signe à São Paulo

Fini l’Europe, fini le PSG, mais pas finie la carrière de footballeuse. A 43 ans, Formiga retourne au Brésil, pour jouer à São Paulo. Le club a annoncé via ses réseaux sociaux, le retour de l’increvable joueuse de milieu de terrain. Dans une vidéo publiée dans les comptes du club, la joueuse raconte un peu sa trajectoire et annonce qu’elle est de retour chez elle. Formiga est l’athlète qui a le plus souvent porté le maillot de l’équipe nationale brésilienne, entre hommes et femmes. Elle a représenté son pays lors de six Jeux olympiques et sept Coupes du monde.