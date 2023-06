Aucun accord en vue entre le PSG et Christophe Galtier

Christophe Galtier va quitter le PSG dans les jours ou semaines à venir. Reste à trouver un accord financier entre le coach et le PSG afin d’entériner cette séparation.

Après une saison des plus éprouvantes, surtout pour les supporters rouge et bleu, Christophe Galtier va prendre la porte. Une décision assez logique lorsqu’on observe les failles trop récurrentes affichées par Marco Verratti et ses partenaires cette saison. Le but est donc de repartir avec un effectif assez différent et un nouvel entraîneur. Mais pour cela, il faudra, de manière préalable, s’entendre avec Christophe Galtier.

Car oui, à l’heure où sont écrites ces lignes, Christophe Galtier, encore sous contrat jusqu’en 2024, est toujours l’entraîneur du PSG. Officieusement, c’est un secret de polichinelle, le PSG avance sur son mercato tout en sachant qu’il ne tiendra plus la barre l’exercice prochain. Oui mais voilà, alors que plusieurs sources nous affirmaient qu’un accord était proche d’être trouvé entre le club de la capitale et l’homme de 56 ans dans l’optique d’une rupture de contrat, RMC nous explique que rien n’est encore fait à ce niveau. En effet, comme confié par l’un de ses proches au média hexagonal, Christophe Galtier est actuellement en vacances et n’aurait pas concrètement discuté des termes de son départ depuis que Luis Campos lui a annoncé qu’il ne resterait pas en poste à l’issue de l’intersaison. « Aucune négociation chiffrée n’a encore débuté« , résume RMC. Même conclusion en ce qui concerne l’intérêt du Napoli à son égard. Enfin, son profil plairait également en Premier League où West Ham songerait à lui confier les rênes de son effectif en cas de départ de David Moys. Pour sa part, Christophe Galtier pourrait envisager un tout autre projet en 2023-2024 avec une année sabbatique à la clé.