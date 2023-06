La saga se poursuit. Après la lettre de Kylian Mbappé indiquant son souhait de ne pas activer son option pour la saison 2024-2025, le capitaine des Bleus a tweeté en démentant ses envies de départ au Real Madrid, affirmant vouloir rester pour l’exercice prochain. Le Paris Saint Germain met encore en lumière les limites de sa direction tandis que Mbappé continue de se distinguer par ses caprices… Pour le bien de tous, le PSG doit-il se séparer de Kylian Mbappé ?

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Antoine Ronté – dans la nouvelle vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent sur les coupables de l’énième épisode du feuilleton Mbappé et se projettent sur l’avenir et les potentiels choix du Paris Saint-Germain. À qui la faute ? L’heure de la reconstruction ? Un nouveau chapitre, sans la superstar française ? Ou faut-il croire encore en sa prolongation et tout faire pour conserver le meilleur joueur du monde ?

