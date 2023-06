Comme l’été dernier, Kylian Mbappé est l’attraction de ce mercato estival. Depuis la révélation de L’Equipe il y a deux semaines, le numéro 7 parisien est au centre des rumeurs médiatiques internationales. Aujourd’hui FootMercato révèle que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid n’ont pris aucun contact concernant le capitaine de l’Equipe de France, mais que le joueur est bel et bien à vendre.

Une lettre aura suffit pour que le feuilleton Kylian Mbappé reprenne du service. Cela fait maintenant deux semaines que la planète football a appris que le numéro 7 du Paris Saint-Germain ne comptait pas lever l’option, intégrée dans son contrat signé en mai 2022, qui prolongerait son contrat jusqu’en 2025. Le crack de Bondy sera donc libre de tout contrat avec le club de la capitale en juin 2024 et donc la saga Mbappé a repris de plus belle. Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid est le club prioritaire pour la suite de la carrière du capitaine de l’équipe de France, et le président de la Casa Blanca, Florentino Perez, rêve également d’accueillir le joueur de 24 ans. D’autant que les Merengue ont perdu leur buteur et ballon d’or 2022, Karim Benzema. Le numéro 9 est donc resté vacant, malgré la signature de Joselu (qui portera le numéro 14). La presse espagnole scrute avec attention les dernières rumeurs et informations concernant Mbappé, et d’après les derniers rapports, le Real serait prêt à attendre 2024 pour signer le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

🚨 À ce jour, AUCUN contact entre le Real Madrid et le PSG pour Kylian Mbappé

Le joueur a déjà un accord avec le Real pour 2024.

Doha attend entre 180 et 200M€ pour le vendre cet été.

De son côté, le joueur est prêt à faire sa dernière saison à Paris🇫🇷



Doha veut vendre, Mbappé veut rester

Malgré l’opportunité de voir le joueur arriver libre l’été prochain, le Real Madrid pourrait tenter de l’attirer dès cet été et le Paris Saint-Germain privilégierait cette option. D’après Santi Aouna et FootMercato, le Français aurait déjà un accord avec les Merengue pour juin 2024 mais les hautes sphères de la direction parisienne de Doha voudraient vendre Kylian Mbappé dès cet été, et ce pour une somme entre 180 et 200 millions d’euros. Cependant le club de la capitale ne souhaiterait pas presser les choses, estimant qu’il pourrait reprendre l’avantage dans les négociations. Si vente il y a cet été, Mbappé et Florentino Perez auraient déjà arrangé les détails, mais l’international en Bleu, lui, souhaiterait rester à Paris la saison prochaine pour une ultime année dans la capitale. D’autant qu’une prime de 90 millions d’euros l’attendrait en septembre, une somme qu’il ne toucherait pas en cas de départ à Madrid cet été. FootMercato indique également qu’aucun contact n’a eu lieu entre les deux clubs européens pour l’heure, donc l’affaire devrait encore faire couler de l’encre dans les prochaines semaines, alors que la reprise de l’entrainement pour aborder la saison 2023/2024 arrive à grand pas.

