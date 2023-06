Liverpool pourrait s’intéresser à Kylian Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé devrait faire la Une de la presse mondiale quasiment quotidiennement dans les prochaines semaines. Outre le Real Madrid, l’attaquant du PSG serait aussi dans le viseur de Liverpool.

C’est reparti pour un tour. Après le long feuilleton entre la fin d’année 2021 et les cinq premiers mois de l’année 2022, ce dernier repart en ce mois de juin. Lorsqu’il a prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a signé un contrat de deux ans avec une clause lui permettant de prolonger d’un an, soit jusqu’en juin 2025. Mais l’attaquant (24 ans) ne compte pas lever cette dernière. Le club de la capitale, qui ne compte pas le voir partir libre dans un an, a expliqué à son joueur que soit il prolongeait, soit ses dirigeants le vendaient lors de ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, le nom du Real Madrid est avancé avec insistance. Ce n’est un secret pour personne, le club madrilène et son président – Florentio Perez – rêvent de le voir porter le maillot des Merengue. Mais le club madrilène ne serait pas le seul sur ce dossier.

Liverpool prêt à faire une offre stratosphérique pour Mbappé ?

Dans une interview accordée à Marca, l’agent Fifa Marco Kirdemir a indiqué que les propriétaires du PSG étaient tendus sur le choix de Kylian Mbappé de vouloir partir libre en juin 2024. « J’ai parlé avec des personnes proches de la famille qatarie qui dirigent le club et ils m’ont dit qu’ils étaient très en colère. Ils avaient confiance sur le fait qu’il allait prolonger. L’émir est très contrarié. » Ce dernier explique également que le Real Madrid devra faire face à la concurrence de Liverpool dans ce dossier. « Liverpool est en concurrence avec le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé. » Selon Marco Kirdemir, les Reds seraient prêts à offrir 300 millions d’euros pour s’attacher les services l’international français. Des informations à prendre avec des pincettes. Certes Liverpool s’intéresse au numéro 7 du PSG depuis plusieurs années, mais pas sûr qu’il compte mettre une telle somme sur un joueur en fin de contrat dans un an. Pour rappel, il y a quelques semaines, Jürgen Klopp avait été interrogé sur une possible arrivée de Mbappé à Liverpool. Le coach allemand avait expliqué que son équipe n’était pas en course pour le capitaine des Bleus.