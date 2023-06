PSG : Cher Ndour pourrait être prêté en Italie

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à recruter Cher Ndour, Italien de 18 ans, le club de la capitale songerait à le prêter d’emblée. Avec les nombreuses recrues en attente, et un effectif déjà important au milieu de terrain, le jeune joueur du Benfica, ayant à peine signer à Paris, pourrait s’envoler dans son pays natal et la Sampdoria.

Le mercato parisien prend forme petit à petit, malgré l’absence d’officialisations, notamment du côté des entraineurs. Parmi les futures recrues, le Paris Saint-Germain devrait compter sur une pépite de l’équipe réserve du Benfica Lisbonne, Cher Ndour, Italien de 18 ans, évoluant au milieu de terrain. D’après les dernières informations, le joueur devrait signer pour le PSG libre de tout contrat, pour une durée de cinq ans. Cependant, compte tenu de son profil et de son âge, le joueur ne pourra pas jouer pour la section U19 et donc devrait être amené à intégrer l’effectif professionnel. Or, au milieu de terrain, beaucoup de noms sont déjà présents : Marco Verratti, Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Vitinha, Warren Zaïre Emery, Fabian Ruiz, Renato Sanches et les retours de Leandro Paredes, qui démarrera la pré-saison avec les Rouge & Bleu, ainsi que celui de Georginio Wijnaldum. Le secteur est donc pas mal bouché, difficile alors d’obtenir du temps de jeu avec cette concurrence.

Un prêt à la Sampdoria

La solution idéale pour le club comme le joueur serait un prêt. Cher Ndour pourrait acquérir des minutes de jeu dans un championnat professionnel et compétitif avant de revenir dans la capitale plus aguerri. Le PSG n’aurait donc pas à se soucier du temps de jeu d’un jeune en plus, notamment avec Warren Zaïre Emery qui devrait plus jouer la saison prochaine. Selon les informations rapportées par A Bola, cette éventualité pourrait être envisagée. Le club de Serie A, l’Unione Calcio Sampdoria, serait intéressé et pourrait garantir l’arrivée en prêt du milieu de terrain dans son pays natal. Une solution qui serait une belle opportunité de signer un talent gratuitement, tout en ne compromettant pas son évolution.