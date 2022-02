À l’issue de la défaite du PSG contre Nantes samedi soir (3-1) et l’arbitrage désastreux de Monsieur Lesage, Marco Verratti et Leonardo se sont montrés très en colère envers l’arbitre et n’ont pas hésité a frappé fort, le milieu de terrain italien expliquant qu’on « se fait chier dessus par l’arbitre. » Comme l’avait expliqué l’Equipe hier, les critiques des Parisiens qui pourraient être sanctionnées. En la Fédération française de football pourrait intervenir dans ce dossier via son Conseil national de l’éthique (CNE).

Le quotidien sportif indiquait que l’instance du football français n’avait pas encore tranchée. Ce lundi matin, RMC Sport fait savoir que le Conseil national de l’éthique de la FFF réfléchit à se saisir du dossier mais que selon leur information « pour l’heure, aucune procédure n’a été lancée.«