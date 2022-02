Chaque semaine, Canal Supporters par son journaliste Valentin Devillaire, revient sur un fait tactique autour du PSG. Aujourd’hui, c’est Marco Verratti qui va avoir le droit à son analyse. Arrivé au début de l’ère qataris en 2012, le milieu de terrain parisien fait l’unanimité sur ses performances, malgré de nombreuses absences dues à des cartons ou des blessures. Marco Verratti met tout le monde d’accord ces dernières semaines et sa performance contre le Real Madrid est un énième chef-d’oeuvre qu’il rajoute à collection.

Maître des transitions

Face à pressing haut et intense où les joueurs parisiens ont du mal à trouver leurs partenaires, Marco Verratti apparaît comme le remède. Ce que fait le joueur de 29 ans avec un ballon dans les trente premiers mètres est incomparable aujourd’hui. Aucun milieu de terrain n’a cette capacité à conserver le ballon, alors que deux ou trois joueurs viennent le presser dans le dos. Dix ans après, les supporters parisiens ont toujours les mêmes frissons quand Marco Verratti porte le ballon dans sa propre surface. Mais la seule différence c’est qu’on sait que 99% du temps le magicien parisien s’en sort toujours. Soit il réussit à trouver un partenaire, soit il obtient une faute. On l’a vu contre Manchester City en septembre dernier. Face à un bloc adverse extrêmement haut, Verratti peut déstructurer un pressing à lui tout seul. Pas besoin de passements de jambes ou de roulettes, l’Italien se contente de feintes et de crochets dont lui seul à le secret. Même en ayant étudié ses mouvements, ses adversaires sont toujours autant surpris par sa capacité à se sortir des situations complexes. En phase offensive, si des solutions ne se présentent pas devant lui, il fera un tour sur lui-même pour temporiser et ainsi entrevoir de nouveaux espaces. C’est la marque des plus grands puisque Xavi Hernandez le faisait en son temps.

Électron-libre

Vous êtes défenseur, latéral ou milieu de terrain et vous n’avez aucune solution à la relance ? Appelez Marco Verratti, il viendra vous prêter main forte dans la construction du jeu. Au début du match, si vous voyez ‘Il Gufetto’ en sentinelle ou relayeur, ces positions ne sont pas représentatives de ce qu’il peut réellement faire sur un terrain. Le milieu de terrain italien vient toujours chercher la balle, qu’elle soit en défense, côté droit ou côté gauche, il veut être à la baguette. En bref, c’est un véritable électron-libre et ça n’est pas pour rien qu’il est le joueur qui touche le plus de ballons en Ligue 1 cette saison (plus de 116 ballons en moyenne par match). Face au Real Madrid, il avait touché 123 ballons pour 92% de passes réussies. Le jeu dépend en grande partie de lui et s’il est un adepte des passes courtes, il n’hésite pas à trancher quelques lignes défensives adverses, afin d’accélérer le jeu. Il est aussi un très bon compagnon de route pour les créateurs. Neymar Jr et Lionel Messi sont des meneurs de jeu qui n’hésitent pas à descendre pour toucher le ballon et organiser le jeu par l’arrière. Marco Verratti et un bon point d’appui pour ce genre de joueurs. Sur ces derniers matchs, on a vu beaucoup de séquences où Lionel Messi et Verratti éliminaient des adversaires juste avec quelques passes. Ces situations, de plus en plus fréquentes, prouvent aussi que le joueur de 29 ans joue de plus en plus haut sur le terrain.

Sur le front

Plus qu’auparavant, Marco Verratti est un élément offensif important. Si ça ne se voit pas au niveau de ses statistiques cette saison (2 buts et 1 passe décisive), sa position sur le terrain a drastiquement évolué et on aperçoit une facette de lui que l’on ne connaissait pas forcément ces dernières années. Pour beaucoup, la tactique se résume au système de jeu. Or, ce dernier ne représente qu’une infime partie de la stratégie mise en place par le coach. Le système de jeu c’est une histoire de positionnement. Derrière, il y a l’animation en phase offensive qui est décrite comme un désordre organisé. Et dans celui-ci, Verratti ne se contente pas de rester dans le même positionnement pendant tout un match. Il va au soutient des attaquants, surtout dans les trente derniers mètres. Dans les intervalles, on le voit enchaîner les passes avec Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi. Cette solution offensive supplémentaire permet de créer des décalages, des passes dans les petits espaces et donc donner des occasions intéressantes. Aussi, quand son équipe n’a pas le ballon, il est toujours le premier milieu à presser l’adversaire. Certains l’ont critiqué sur sa forme physique mais il est l’un des Parisiens qui courent le plus sur le terrain. Le milieu de terrain a enchaîné huit matchs consécutifs sans pépins physiques et le voir évoluer chaque semaine est un pur délice. Il semble être dans la forme de sa vie et on prie pour que cela perdure…