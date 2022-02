Verratti très critique envers l’arbitrage

Dans un match rythmé, le PSG s’est incliné sur la pelouse du FC Nantes (1-3) à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. La deuxième défaite des Rouge & Bleu en L1 cette saison après celle d’octobre dernier contre le Stade Rennais (0-1). Les Parisiens ont notamment fait preuve d’une incroyable inefficacité offensive. Après la rencontre, Marco Verratti est revenu sur cette rencontre et sur l’arbitrage calamiteux de Mikaël Lesage, au micro de Canal Plus.

Les 3 buts en premières période

« Je pense qu’on n’a pas bien défendu sur les contre-attaques. On prend trois buts quasiment pareils. Je pense que c’est le seul regret qu’on a ce soir parce qu’on s’est créés des occasions pour marquer. C’est aussi un manque de réussite. Le gardien a arrêté un pénalty et il a fait des grands arrêts même si on a manqué les dernières frappes, on s’est crée beaucoup d’occasions. On a réglé cela en deuxième mi-temps pour ne pas subir de contre-attaque. Je pense qu’on méritait aussi de revenir au score et avec le pénalty ça pouvait changer beaucoup de choses. On n’est pas contents. »

Paris n’a pas fait un aussi mauvais match que cela et pourtant vous perdez

« Oui, mais ça c’est le football, c’est comme ça. On doit leur donner du mérite et ils ont mis des buts. Ça n’a rien à voir avec le match de mardi parce que physiquement on était très bien. On a créé des occasions jusqu’à la 90e minute. C’est le football, on joue tous les trois jours. Quand on gagne, on ne fait pas la fête et on pense au prochain match. Et là, on pense à Saint-Etienne. »

Au sujet de l’arbitrage

« Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes, on ne peut même pas parler avec l’arbitre. On ne peut rien faire. L’arbitre, quand on vient lui parler, il dit qu’on peut parler. Là on ne peut pas parler du tout. C’est le seul arbitre au monde qui peut faire des choses comme ça. Le pénalty, c’est deuxième carton jaune (pour Appiah) et donc rouge. Ce sont des choses où les arbitres doivent prendre leurs responsabilités parce que là on se fait chier dessus par l’arbitre. »