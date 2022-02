Stéphane Bitton et les apathiques du PSG contre Nantes

Samedi soir, le PSG s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Nantes (3-1). Les Rouge & Bleu ont eu beaucoup d’occasions mais sont tombés sur un très bon Alban Lafont. Mais le PSG a encaissé trois buts en première mi-temps. Stéphane Bitton ne pensait que cela était possible.

« Je savais que le PSG pouvait battre n’importe quelle équipe, Manchester City, le Real en Ligue des Champions. Je savais aussi que le Paris Saint-Germain pouvait perdre contre n’importe quelle équipe. Manchester City, Rennes, c’était déjà fait mais je ne savais pas, je ne pensais pas possible que le PSG puisse être balayé comme il l’a été samedi soir à Nantes, lance Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. C’est bien simple, en première période, les galactiques du PSG en 2021-2022 étaient devenus les apathiques. Le PSG concède sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 au terme d’un match de haute intensité, de qualité. Il faut le reconnaître. Menés 3-0 à la pause, les Parisiens ont bien tenté de revenir en multipliant les occasions mais Alban Lafont veillait.«

Le journaliste qui a ensuite évoqué l’arbitre de la rencontre Monsieur Lesage. « Je suis sur la même ligne que Leonardo et Mauricio Pochettino. Je pense que Monsieur Lesage n’a pas vraiment aidé le PSG. Des garçons comme Mbappé, Messi ou Neymar ne sont pas assez protégés. Mais Monsieur Lesage n’est en rien responsable de la défaite des Parisiens. Il faudra se poser les bonnes questions. Parce qu’à chaque fois que l’on parle de l’arbitrage, on oublie de parler des joueurs. Ils étaient sur le terrain et ce sont eux qui sont coupables samedi soir.«