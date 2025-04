Aulas : « Dommage qu’il y ait une dispute autour du Parc »

Le PSG compte être propriétaire de son stade. Jean-Michel Aulas explique comprendre Nasser al-Khelaïfi sur son souhait de construire un stade avec le refus de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes.

Pour passer un nouveau palier dans sa progression, les propriétaires du PSG souhaitent devenir propriétaires de leur propre stade. Dans l’idéal, ils aimeraient racheter le Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris ne compte pas entendre parler de cette possibilité. Les dirigeants parisiens sont donc à la recherche d’un terrain pour construire son possible futur stade. Plusieurs projets en Île-de-France sont à l’étude. Jean-Michel Aulas, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, a été questionné sur le souhait du PSG de devenir propriétaire de son stade.

« Je pense que Nasser al-Khelaïfi et les gens qui l’entourent sont maintenant convaincus qu’il faut aller ailleurs »

« C’est dommage qu’il y ait une dispute à ce niveau-là, car le Parc des Princes a déjà connu pas mal d’améliorations. Mais je pense que Nasser al-Khelaïfi et les gens qui l’entourent sont maintenant convaincus qu’il faut aller ailleurs, lance Aulas dans une interview accordée au Parisien. Ils font travailler pour ça les meilleurs architectes et concepteurs de stade. Indispensable pour un stade d’accueillir des concerts ? C’est ma conception. Je n’en ai jamais parlé à Nasser, mais c’est une question de coût et de rentabilité. Je n’imagine pas, pour un investissement qui irait entre 600 millions d’euros et un milliard, qu’on n’aille pas chercher la rentabilité avec un stade mixte qui puisse également faire de l’événementiel. »