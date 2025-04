Mercato : Le Bayern Munich en observation de Gianluigi Donnarumma lors de PSG / OM ?

Le 16 mars dernier, lors du Classique entre le PSG et l’OM, les yeux les plus aiguisés ont peut observer la présence de Vincent Kompany dans les travées du Parc des Princes. Il n’en fallait pas plus pour faire émerger des informations.

Ces dernières semaines, l’avenir de Gianluigi Donnarumma est sujet de négociations au Paris Saint-Germain. Si les deux parties semblent vouloir poursuivre l’aventure, rien n’est signé à ce stade. Ainsi, certains prétendants en Europe pourrait pointer le bout de leur nez afin de s’attacher les services du gardien de but italien, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028. Toutefois, malgré la présence de Vincent Kompany au Parc des Princes le dimanche 16 mars dernier pour le Classique, Christian Falk, journaliste allemand, affirme que le coach du Bayern Munich n’était pas là pour observer Gianluigi Donnarumma, mais … Désiré Doué ! Le jeune joueur du Paris Saint-Germain qui avait la possibilité de rejoindre le club de Bundesliga l’été dernier a fait le choix de rejoindre les rangs de Luis Enrique. Un choix que n’accepteraient pas les dirigeants bavarois ? A en croire Christian Falk, « le Bayern Munich est intéressé pour cet été« , malgré une opération quasi impossible.

Toujours selon le journaliste allemand, une rumeur fait état d’un potentiel intérêt du Bayern Munich pour le joueur marseillais, Mason Greenwood. Une rumeur à laquelle ne croit pas Christian Falk.