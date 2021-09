Aulas et Bosz ne digèrent pas le pénalty obtenu par le PSG

En conclusion de la 6e journée de Ligue 1, le PSG a obtenu une victoire importante face à l’OL (2-1) grâce à une réalisation dans les dernières minutes de Mauro Icardi. Un succès qui permet au club de la capitale de prendre ses distances en tête du championnat. De son côté, l’OL a proposé une belle opposition mais n’a pas su conserver son avantage au score après l’ouverture du score de Lucas Paquetá. Les Lyonnais contestent notamment le pénalty obtenu par Neymar Jr, à l’image de leur président Jean-Michel Aulas au micro d’OL TV.

« On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait du intervenir. La décision n’est pas normale. L’arbitre a fait un excellent match par ailleurs. Je veux entendre Monsieur Garibian pour la VAR. On investit des sommes considérables pour avoir un arbitrage de très haut-niveau mais on n’utilise pas ces moyens (…) Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards. Il faut capitaliser sur ce match pour se relancer. C’est de bonnes bases pour la suite. »

De son côté, l’entraineur de l’OL, Peter Bosz, s’est également plaint de ce pénalty accordé au PSG, dans des propos rapportés par lequipe.fr. « C’était un vrai match où on a essayé de bien jouer au ballon, où on a mené 1-0, et, à mon avis, on ne mérite pas de perdre. Mais à la fin, si tu ne peux pas gagner le match, il ne faut pas le perdre (…) Ce n’est pas Malo qui fait la faute, il (Neymar) a la main sur lui, ce n’est pas la faute de Malo, c’est la faute à Neymar, c’est Neymar qui fait la faute. Il n’y a pas le VAR ? Je ne pense pas que ce sont des footballeurs (au VAR). Honnêtement, au bord du terrain, je pensais que c’était Malo qui faisait faute mais en regardant le ralenti, on voit que ce n’est pas Malo. Thierry Henry (consultant pour Prime Video) est d’accord parce qu’il a joué au foot, il connaît. »