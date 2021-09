En conclusion de la 6e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (2-1) grâce à un but de Mauro Icardi dans les derniers instants de la rencontre. Avec ce succès, les Rouge & Bleu poursuivent leur sans-faute en championnat avec six victoires en autant de rencontres. Après la rencontre, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – a évoqué cette victoire et notamment la sortie en cours de match de Leo Messi.

Six victoires en six matches (Prime Video)

Pochettino : « Je pense que c’est vraiment positif pour nous après le match difficile à Bruges, c’est important de retrouver la victoire pour nous et notre confiance »

Une victoire de champion ? (Prime Video)

Pochettino : « Je suis d’accord parce que le match était important. Lyon est très une belle équipe, qui joue très bien. On a pris ce but en seconde période. Il fallait que l’équipe montre du caractère et ne pas abandonner. C’était quelque chose d’important. On est dans une période où on essaye beaucoup. Nous sommes à un moment où il est encore trop tôt pour juger, on doit beaucoup travailler pour trouver cette équilibre qui pourrait donner de la solidité et de l’efficacité à l’équipe sur le terrain. Mais gagner est toujours bien dans ce type de matches. »

Comment faire pour trouver l’équilibre de l’équipe ? (Prime Video)

Pochettino : « C’est quelque chose que l’on doit travailler à l’entraînement. Mais c’est difficile car on doit jouer tous les trois jours et la priorité est la récupération des joueurs. On ne peut faire que de la vidéo pour tenter d’expliquer au groupe. Ce n’est pas une excuse, on doit s’améliorer. »

L’analyse de la victoire (conf’ d’après-match)

Pochettino : « Nous avons fait une bonne prestation. Je suis satisfait. On a vu de très bonnes choses avec une évolution par rapport à ce qu’on a vu. Il y a eu une progression. On a fait un bon match contre une bonne équipe de Lyon. »

Le rôle de Di María (conf)

Pochettino : « Je suis content du rendement de l’équipe en général. Le rôle d’Angel, j’ai aimé. On lui a demandé de la largeur côté droit. De manière à ce que Messi profite des espaces entre les lignes. Kehrer devait être aussi un soutien dans cette zone-là. Il avait un rôle essentiellement défensif. Di Maria avait un rôle défensif ; il devait aussi aider Herrera et Gueye dans cette zone. Il a été efficace. »

La sortie de Leo Messi

Pochettino : « Je pense que tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs, avec un effectif de 35 personnes. On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur et debout à côté du banc de touche, pour prendre des décisions. Ça peut plaire ou non. Je lui ai demandé comment il allait, il m’a dit qu’il allait bien, sans problèmes. »

Comment faire pour trouver un équilibre d’équipe avec quatre offensifs

Pochettino : « Il y a eu, je trouve, un assez bon équilibre, entre attaque et défense. Il nous avait manqué un petit peu de réussite en première période. On a eu des occasions de marquer. On a trouvé des moments intéressants. Avec des séquences de pressing, de jeu. C’est une prestation, avec un équilibre collectif, assez affirmée. »