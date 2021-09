Neymar : « J’avais besoin de temps pour retrouver mon niveau »

En conclusion de la 6ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé au finish (2-1) face à l’OL grâce à Mauro Icardi. Une belle opération pour les Rouge & Bleu qui enchaînent une sixième victoire de rang en championnat. Après la rencontre, Neymar est revenu sur la prestation des Parisiens au micro de Prime Video.

« Un grand résultat à la maison. Nous sommes revenus au score, on est contents. C’était un grand effort de toute l’équipe mais on sait que nous devons nous améliorer. On a encore beaucoup de travail pour progresser, mais on est sur le bon chemin. Sa prestation personnelle ? La victoire était importante. Peu à peu, je m’améliore. J’avais besoin de temps pour retrouver mon niveau, c’est ce que je suis en train de faire, comme l’équipe, qui a besoin de temps pour être au point physiquement. Grosse ambiance au Parc ? Oui, c’est clair. C’est la première fois que je joue dans un Parc des Princes rempli de nouveau. Je suis très content d’avoir nos supporters, leur soutien, eux qui crient le nom des joueurs. On doit continuer. »