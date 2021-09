Le PSG poursuit son sans-faute en championnat. Opposés à l’OL en conclusion de la 6ème journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le fil grâce à un but de la tête de Mauro Icardi (2-1). Avec ce succès, le club de la capitale compte cinq points (18 pts) d’avance sur son dauphin, l’OM (13 pts, un match en moins). Après la rencontre, le héros du soir, Mauro Icardi, est revenu sur sa réalisation, au micro de Prime Video.

Mon but ?

Icardi : « Il fallait être là. La décision se prend à la seconde. Bien sûr cela n’est pas facile même si ça semble l’être. Il fallait être là et mettre la tête pour remporter le match. »

Quel sentiment de marquer à ce moment du match ?

Icardi : « Je suis très heureux d’avoir pu marquer. L’équipe cherchait à se procurer des occasions et à marquer ce but. On savait qu’on jouait contre une grande équipe, on a beaucoup essayé pour remporter ce match. Gagner à la dernière minute, c’est forcement quelque chose de fort. On sait que l’on peut encore s’améliorer. On le fera toute cette semaine à l’entraînement. On essaye d’être les meilleurs. »

Une de ses meilleures soirées au PSG ?

Icardi : « Non je ne sais pas. Peut-être que ce sera la prochaine (rires). Marquer des buts, c’est le travail de l’attaquant et c’est ma manière de répondre sur le terrain. »