C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré de nombreuses années. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser al-Khelaïfi et ses coéquipiers qu’il ne prolongera pas son contrat et qu’il quittera les Rouge & Bleu à la fin de son contrat. Même s’il n’a pas annoncé sa future définition, celle-ci ne sera pas une surprise. Il rejoindra le Real Madrid, qui le courtise depuis le début de sa carrière, un club dont il rêve depuis qu’il est enfant. Dans une interview accordée à RMC Sport, Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération Française de Football (FFF), a évoqué ce départ.

« Le départ de Kylian, c’est plus affectif »

« Le départ de Kylian, c’est plus affectif, je dirais, que dans la concrétisation d’accords commerciaux sur les droits TV. Kylian, c’est effectivement une époque, mais il est resté sept ans au PSG, c’est magnifique. Moi-même, dans la meilleure période de l’OL où on a été champions tous les ans – et on l’a été sept fois successivement – jamais aucun joueur n’est resté sept années. Et c’était souvent des joueurs internationaux. C’est affectivement…[…] Aujourd’hui la Ligue 1, c’est bien sûr Kylian mais ce sont aussi les performances du PSG en tant que tel. Dans la vie, il faut toujours, d’une difficulté, trouver une opportunité. Est-ce que ce n’est pas l’opportunité pour le PSG – en tout cas j’en suis convaincu connaissant bien Nasser et ayant confiance en son aptitude à saisir une nouvelle opportunité – de faire arriver deux ou trois très grands joueurs qui vont peut-être redonner au PSG une crédibilité, peut-être aussi une cohérence… je ne sais pas. »

« Je forme le vœu que ce soit la bonne année pour le PSG et pour Kylian, ensemble »

L’ancien président de l’Olympique Lyonnais espère aussi une belle fin pour le PSG et son attaquant en Ligue des champions, pour un départ avec un travail accompli. « Je fais en tout cas le vœu qu’on transforme cette difficulté, parce que cela en est une évidemment colossale, en une opportunité. Et vous savez, la vie est souvent faite de clins d’œil : supposons que cette année soit la bonne pour le PSG avec Kylian (en Ligue des champions, NDLR), on trouvera extraordinaire de permettre à Kylian de saisir cette opportunité et au PSG de se relancer totalement. Je forme le vœu que ce soit la bonne année pour le PSG et pour Kylian, ensemble. »