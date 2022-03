Aurélien Tchouameni entre le PSG et le Real Madrid ?

Le mercato estival du PSG risque d’être agité. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas encore être à Paris la saison prochaine. L’entraîneur argentin serait en bonne position pour prendre le banc de Manchester United. Sans surprise, les Rouge & Bleu ont une priorité pour leur futur entraîneur, Zinedine Zidane. Ce mardi après-midi, Marca confirme que le champion du monde 98 est la priorité et même « l’obsession » du PSG pour son banc.

Le quotidien sportif madrilène qui évoque également le dossier Aurélien Tchouameni. Performant depuis deux ans avec Monaco, l’international français attire les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Selon Marca, son futur se situe entre le PSG et le Real Madrid. L’option Premier League « est presque exclue. Chelsea était le mieux placé, mais la crise interne que subit le club à la suite de la guerre en Ukraine a paralysé tous les mouvements. » Egalement intéressé, Manchester City ne fait pas du recrutement du milieu de terrain une priorité. Le Real Madrid aimerait renforcer son milieu de terrain, mais s’il arrive à concrétiser les dossiers Mbappé ou Haaland, il serait plus difficile de se positionner sur le Monégasque, qui est estimé à 60 millions d’euros. Du côté du PSG, on piste aussi Paul Pogba mais la priorité pourrait changer. Les dirigeants parisiens ont fortement bougé ces derniers jours dans le dossier Tchouameni conclut Marca.