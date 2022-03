Wijnaldum : « Je suis fait pour être un milieu de terrain »

Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG l’été dernier – libre de tout contrat – après cinq ans passés à Liverpool. Mais depuis, il a déçu. Il n’arrive pas à retrouver son niveau et débute pratiquement à chaque fois sur le banc. Venu pour être un titulaire indiscutable, il est l’un des flops du recrutement parisien. Baladé sur plusieurs postes depuis le début de la saison, Wijnaldum a dévoilé où il préférait jouer.

« Je peux m’adapter à la plupart des postes. Je dois dire que ce n’est pas facile. Peut-être que c’est une grande qualité, mais ça ne veut pas dire que je suis le même à chaque poste. J’ai l’habitude de jouer au milieu et c’est mon meilleur poste à mon avis, dévoile l’international néerlandais dans la pastille Break Time de PSG TV. Je suis fait pour être un milieu de terrain, pour jouer au milieu. Je fais de mon mieux mais je ne me suis pas aussi bon qu’un ailier doit qui joue, à droite, par exemple.«

Le milieu de terrain du PSG a ensuite évoqué ses positions fortes sur le plan social, notamment sur la lutte contre le racisme.

« Parfois, je suis triste de ce qui se passe dans le monde parce que ceux qui ont les moyens de parler, ceux qui ont des postes importants, ou des célébrités, ou des sportifs, doivent avoir un rôle à jouer pour aider ceux qui subissent. Parfois, quand j’y pense, je me dis que c’est assez triste que les gens n’écoutent que ceux qui ont une tribune. Mais dans un autre sens, je pense aussi qu’il est important que les personnes qui ont une voie pour les autres parlent des problèmes qui existent dans le monde. Et ce n’est pas toujours facile parce qu’on ne voit pas toujours les problèmes de la même manière, donc pour certains, vous avez raison, pour d’autres, tu as tort. Et du coup, je pense qu’il faut rester fidèle à soi-même. Et de réfléchir avant de parler. Pour dire les bonnes choses au bon moment.«