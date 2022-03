Les dernières informations de Fabrizio Romano sur Pochettino

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas poursuivre l’aventure sur le banc des Rouge & Bleu à l’issue de cette saison 2021-2022. Depuis plusieurs mois, son nom est associé à Manchester United. L’entraîneur argentin est en concurrence avec Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) selon la presse anglaise.

Fabrizio Romano, le spécialiste italien du mercato, était l’invité de la Chaîne Youtube « The United Stand« . Il a fait le point sur la course au banc des Red Devils. Et selon lui, l’entraîneur du PSG aurait l’avantage devant l’entraîneur de l’Ajax. « Manchester United est dans la phase finale des conversations avec Pochettino et Ten Hag et prendra bientôt la décision finale« , explique le journaliste. Pour lui, l’ancien défenseur central est devant le Néerlandais dans la tête des dirigeants mancuniens en raison d’un point, l’expérience. Une décision doit être prise dans les prochaines semaines conclut Fabrizio Romano.