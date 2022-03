Angel Di Maria a rejoint le PSG à l’été 2015. El Fideo a réalisé de très bonnes performances sous le maillot Rouge & Bleu durant ses six premières saisons, avec un très grand nombre de masterclass comme celle contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de la saison 2016-2017 de Ligue des Champions. En 289 matches, il a marqué 90 buts et délivré 110 passes décisives. Cette saison, c’est plus compliqué avec 3 buts et 5 passes décisives en 25 matches. En fin de contrat jusqu’au 30 juin, il aimerait poursuivre un an sous le maillot Rouge & Bleu. Mais les dirigeants parisiens ne seraient pas de cet avis. Miguel Di Maria, père d’El Fideo, a dévoilé son souhait pour le futur de son fils.

« J’aimerais qu’il joue encore un ou deux ans en Europe, puis qu’il revienne (en Argentine, ndlr). Il n’a que 34 ans, il a encore une carrière. Il prend grand soin de lui. Il doit continuer à jouer, explique Miguel Di Maria dans une interview accordée à Radio La Red. Une signature à Boca Juniors ? Je ne sais pas, je n’ai jamais entendu ça. Je ne sais pas si c’est pour venir à Boca. Son idée est de venir à Central et d’y terminer sa carrière. Il l’a déjà dit. J’espère qu’il pourra y parvenir. C’est ce qui lui manque. Il est parti d’ici très jeune et n’a pas eu le temps d’apprécier. C’est dans sa tête. Cela dépend de lui. J’aimerais qu’il puisse continuer. D’après ce qu’il a dit, c’était son dernier match en Argentine. C’est le Qatar et c’est fini, il ne jouera plus pour l’Argentine.«

Fabrizio Romano, spécialiste italien du mercato, a expliqué sur son compte twitter, qu’Angel Di Maria n’avait pas reçu de proposition de prolongation de contrat de la part du PSG, à ce jour.

Ángel Di María’s father, Miguel Di María, confirms to @radiolared that his son will return to Rosario Central one day [before retiring]. 🇦🇷 #transfers

There’s no proposal to extend his contract from Paris Saint-Germain, as things stand. Current deal runs out in June. pic.twitter.com/rSCpn8wZPR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2022