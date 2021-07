Gianluigi Donnarumma est le MVP (meilleur joueur) de l’Euro 2020. Le gardien de but de 22 ans originaire de Castellammare di Stabia – après avoir stoppé deux tirs au but décisifs (de Sancho puis Saka) – a été le premier à monter sur la passerelle de Wembley pour recevoir le trophée du meilleur joueur de la compétition continentale directement des mains du numéro un de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Une victoire individuelle et collective pour le jeune portier qui doit officialiser maintenant sa signature pour cinq saisons au PSG.

Gianluigi Donnarumma s’est retrouvé devant le micro de la Rai Sport et de Sky Sport après le coup de sifflet final. Extraits :