Avant Ollé-Nicolle, le PSG a pensé à d’autres pistes (LP)

Le PSG a officialisé l’arrivée de Didier Ollé-Nicolle sur le banc de la section féminine pour les deux prochaines saisons. L’ancien coach du Mans vivra sa première expérience sur le banc d’une équipe féminine. Mais avant de jeter son dévolu sur Ollé-Nicolle, les dirigeants parisiens ont pensé à d’autres profils. La priorité se nommait Rhian Wilkinson, adjointe de l’équipe d’Angleterre. “Sans un problème administratif lié à son diplôme invalide en France, la Canadienne de 39 ans aurait très certainement été l’heureuse élue.” Selon les informations du Parisien, elle avait donné son accord pour prendre les reines des Rouge & Bleu. Le nom de Gérard Prêcheur avait aussi évoqué.

Selon l’Equipe, Laurent Fournier a aussi été sondé mais il n’avait pas les faveurs d’Ulrich Ramé. Le manager général de la section féminine n’était pas non plus fan des pistes Cédric Voutier, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France militaire, et de Bernard Mendy. L’ancien latéral droit devrait rester dans le staff de Didier Ollé-Nicolle.