Officiel – Didier Ollé-Nicolle nouvel entraîneur des Féminines du PSG jusqu’en 2023

C’est désormais officiel, la section féminine du PSG tient son nouvel entraîneur. Comme évoqué depuis quelques jours, Didier Ollé-Nicolle s’est engagé avec les Rouge et Bleu pour une durée de deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023. L’entraîneur de 60 ans prend la succession d’Olivier Echouafni et connaîtra sa première expérience dans le football féminin. Par le passé, il avait notamment dirigé l’OGC Nice (2009-2010), USM Alger (2011-2012), Le Mans (2020-2021) et la sélection du Bénin (2014).

Ulrich Ramé, Manager Général de la section féminine du Paris Saint-Germain, s’est exprimé sur cette arrivée, via le site officiel du club. “Je suis très heureux d’officialiser l’arrivée de Didier Ollé-Nicolle. Il s’agit d’une étape fondamentale du nouveau cycle que nous allons entamer. Au-delà de sa grande expérience du football professionnel, sa vision et son ambition sont en parfaite adéquation avec celles du Club. Il s’appuiera sur le travail de son prédécesseur, Olivier Echouafni, et sur la qualité de notre effectif pour nous permettre de nous maintenir au plus haut niveau français et européen au cours des prochaines saisons.”