Après une courte victoire glanée dans les derniers instants face à Rennes (1-0), Paris se projette à présent sur la réception du Réal Madrid (mardi 15 février) dans le cadre du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pour se préparer, les hommes de Pochettino ont pu ce samedi après-midi, observer le jeu de leur futur adversaire tenu en échec sur la pelouse de Villarreal (0-0).

Toujours orphelins de Ferland Mendy mais surtout de Karim Benzema depuis le 23 janvier dernier, les Madrilènes sont à la peine offensivement et ne comptent qu’un petit but marqué face à Grenade (1-0) sur leurs 3 derniers matches. Alors que « KB9 » espérait retrouver du rythme face à Villarreal c’est finalement Gareth Bale, qui a la surprise générale, a fait son retour sur le front de l’attaque Merengue. Un choix fort de Carlo Ancelotti en prévision du choc face au PSG ? Quoi qu’il en soit Madrid a face au sous-marin jaune, montré certaines limites notamment lors de sa première période.

Dans l’incapacité de trouver son buteur Gallois, le Real a subit les offensives de Villarreal portées par Chukwueze, intenable sur le couloir de Marcelo. Grâce à une charnière Alaba/Militao bien aidée par le soutien de Courtois et Casemiro, l’actuel premier de la Liga a tenu bon avant d’inverser la physionomie du match en seconde mi-temps. Avec un bloc évoluant beaucoup plus haut et des attaquants bien plus remuants, les hommes de Carlo Ancelotti ont à plusieurs reprises forcé Rulli à l’exploit. Le portier Argentin a notamment dû s’interposer face à Vinicius après avoir dévié une frappe de Bale sur la barre transversale. Enfin, il aura fallu un sauvetage in-extremis de l’ancien Parisien Serge Aurier pour empêcher une frappe à bout portant de Nacho d’ouvrir le score . Malgré sa montée en puissance au fil de la rencontre, le Real Madrid reste muet avant son déplacement au Parc des Princes et espère plus que jamais pouvoir compter Benzema dans ses rangs à J-3 de cette première grande échéance de l’année.