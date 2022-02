Raí voit « le PSG comme un favori » en Ligue des Champions

Sacré meilleur joueur du PSG à l’occasion des 50 ans du club, Raí reste très attentif à l’évolution de son ancienne équipe. À 3 jours du choc entre Paris et le Real Madrid, l’ancien milieu offensif Rouge et Bleu s’est livré sur le plateau de beIN SPORTS. L’occasion pour lui donner ses impressions sur le projet du club de la capitale qui avec sa « dream team » espère viser toujours plus haut.

Son ressenti sur l’évolution du PSG

« On voit qu’il y a une évolution, le club est arrivé à une finale, ils ont une « dream team » et maintenant ils doivent comme tous les grands clubs et les clubs qui représentent une capitale, apprendre à gérer la pression. Il peut y avoir de la déception au milieu du chemin mais comme je dis toujours, le foot c’est l’art de gérer les moments difficiles. Il faut bien les gérer pour arriver au bout des possibilités et des capacités de cette équipe.«

Aurait-il aimé jouer avec la « MNM » ?

« Je peux pas me plaindre non plus parce qu’il y a eu Georges Weah et Ginola… Mais c’est vrai que c’est fou pour un milieu de terrain de prendre le ballon et de voir sur le côté Neymar, Mbappé et Messi… Ils ont tous les 3 des qualités techniques, ils sont rapides et intelligents. (…) Je crois qu’avec ces 3 là, je peux penser à revenir dans le foot ! Je vais être au milieu juste pour distribuer les ballons ça serait super ! J’ai toujours aimé joué avec des joueurs comme ça et comme Djorkaeff par exemple, qui lors de son arrivée au PSG s’est tout de suite très bien entendu avec moi.«

Qui va remporter la Ligue des Champions ?

« Je vois le PSG comme un favori. Mais je crois que ce qu’il s’est passé lors du dernier match contre City était très important parce que tu as des équipes qui son habituées à jouer de la même façon depuis des années. Donc même si cette équipe du PSG a la qualité pour gagner, beaucoup de joueurs sont arrivés cette saison et il va falloir un peu plus de temps.«