Ayman Kari va signer son premier contrat pro avec le PSG

Ayman Kari est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Le jeune milieu de terrain (17 ans) a même été titi d’Or de l’année 2021. En fin de contrat aspirant le 30 juin, le titi était annoncé sur le départ selon certaines rumeurs. Mais les dirigeants parisiens souhaitent arrêter de perdre ses jeunes les plus prometteurs. Et dans le dossier Kari, ils semblent avoir réussi à le convaincre de poursuivre sa carrière dans son club formateur.

Ayman Kari va signer son premier contrat professionnel avec le PSG

Selon les informations de Loïc Tanzi et de Foot Mercato, Ayman Kari aurait décidé de rester au PSG. En fin de contrat dans quelques heures, le milieu de terrain a igné son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Antero Henrique et Yohan Cabaye – directeur sportif du centre de formation – ont trouvé les mots justes pour le conserver. Il devrait être lié jusqu’en juin 2025 avec le PSG.