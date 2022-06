Le PSG va intensifier les discussions avec Ayman Kari

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos – accompagné d’Antero Henrique – doit gérer de nombreux dossiers. Outre l’équipe première, l’avenir des jeunes du centre de formation aura également une importance capitale lors de ce mercato estival. En ce sens, le board parisien a déjà réglé la situation d’Ismaël Gharbi, lié au club jusqu’en 2025, et prolongera prochainement Xavi Simons avant de le prêter au PSV Eindhoven. Mais un autre Titi fait parler de lui ces derniers jours : Ayman Kari

Le Bayern Munich a avancé sur le dossier Ayman Kari

Performant avec l’équipe U19 de Zoumana Camara, le milieu de terrain de 17 ans est considéré comme l’une des belles promesses du centre de formation du PSG. Ainsi, le natif d’Ivry-sur-Seine attise les convoitises. Récemment, son agent a expliqué qu’Antero Henrique était à la manoeuvre dans ce dossier. En effet, Ayman Kari arrive en fin de contrat dans quelques jours (le 30 juin) et de nombreux prétendants souhaitent l’attirer. Mais, le PSG va intensifier les négociations dans les prochains jours afin de conserver son joueur. Cependant, les Rouge & Bleu devront faire face à la concurrence de clubs de Bundesliga.

En effet, comme le rapporte Goal, « le Bayern Munich a bien avancé sur ce dossier mais les discussions bloquent sur quelques détails. » Ainsi, le dossier est au ralenti du côté des Bavarois et cette situation pourrait profiter à deux clubs allemands, dont les noms n’ont pas filtré. Le PSG va également profiter de ce point d’achoppement entre Ayman Kari et le FC Bayern pour accélérer les discussions. De son côté, Ayman Kari a déjà posé une condition lors des négociations avec le board parisien : « avoir la possibilité de s’entraîner et de s’aguerrir avec le groupe professionnel tout au long de la saison », rapporte Goal. Une demande connue depuis de nombreux mois par les dirigeants parisiens.